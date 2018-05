Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država (SAD) Donald Trump dočekan je uz proteste u New Yorku, njegovom rodnom gradu.

Foto: Anadolija

Trump je sinoć doputovao u New York kako bi prisustvovao humanitarnom donatorskom skupu u hotelu Lotte New York Palace na Manhattanu.



Ispred hotela ga je dočekala veća grupa demonstranata koji su poručili da u Bijeloj kući žele vidjeti svog lidera, a ne čovjeka koji objavljuje jezive poruke na Twitteru.



“Lažov, lopov, lovac“, uzvikivali su demonstranti koji su nosili i transparent s porukom da “režim Trump-Pence mora pasti“.



New York slovi za jaku utvrdu Demokratske partije, a tokom sinoćnje Trumpove posjete poduzete su maksimalne mjere sigurnosti.





(AA)