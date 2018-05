Švedski svećenik i predsjednik jedne od regija pri Švedskoj crkvenoj uniji Stefan Lindquist napisao je članak u kojem se dotakao muslimana koji žive u njegovoj zemlji.

Foto: AA

Neobično napisan članak je za kratko vrijeme preplavio društvene mreže, ali i medije u ovoj zemji, javlja Anadolu Agency (AA).



Članak koji je Lindguist napisao i podijelio putem društvenih mreža nosi naslov "Koliko su muslimani opasni?". Svećenik u članku navodi svoja iskustva s muslimanima u Švedskoj, odnosno ukazuje na predrasude prema njima prisutne u skandinavskoj zemlji.



"Jedan musliman mi je donio svježa jaja. Drugi me pitao za zdravlje. Treći mi je ponudio da me poveze jer je moj automobil bio na servisu. Poznajem muslimana koji redovno nosi hranu u dom svog siromašnog prijatelja. Nevjerovatno je koliko su mislimani opasni i odbojni ljudi", ističe Lindquist



Svećenik Lindquist je u članku uporedio muslimane sa Šveđanima.



"Nipošto ne vjerujem da će jedan Šveđanin nekome dati svježa jaja bez a da mu se za to prije plati. Koji Šveđanin će svom siromašnom prijatelju sedmicama kući nositi hranu? Muslimani su zaista veoma opasni", naveo je Lindquist, te dodao:



"Ne znam, ali mislim da je vrijeme da mi Šveđani otvorimo oči i vidimo šta je stvarnost. Primijetio sam da imam vrlo ljubazne i velikodušne prijatelje muslimane. Kod većine njih sam primjetio da imaju jako lijepo srce, u mjeri u kojoj to nisam primijetio kod Šveđana. Ni kod bilo koga od njih nisam primijetio mržnju. Smatram da je vrlo bitno kako se odnosimo prema ljudima. Ako prihvatite ljude u svoj život zauzvrat će te dobiti ljubav. Ali mi nismo u stanju prihvatiti ni njihov ezan koji traje nekoliko minuta."



Nakon što je članak preplavio društvene mreže, Lindquist je dao intervju za švedski list "Aftonbaldet". Istakao je kako je na ovaj način Šveđanima želio pokazati ljubav i saosjećanje koje je primijetio kod većine muslimana u ovoj zemlji.



"Smatram da su strah i zabrinutost od muslimana potpuno nepotrebni", zaključio je Lindquist.





(AA)