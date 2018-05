Američki predsjednik Donald Trump otkazao je samit sa sjevernokorejskim liderom Kim Jong Unom, objavio je BBC.

On je saopćio da je odluku donio zbog "ogromnog bijesa i neprijateljstva" koje je iskazano u posljednjoj izjavi zvaničnika Sjeverne Koreje. Zbog toga ne bi bilo "primjereno" održati susret zakazan na 12. juni u Singapuru.



U pismu koje je poslao Kimu, Trump je rekao da se nada da će "nekada doći do susreta".



- Nadao sam se susretu. Nažalost, na osnovu ogromnog bijesa i otvorenog neprijateljstva koje je iskazano u posljednjim izjavama, osjećam da to nije primjereno. Vi govorite o nuklearnim mogućnostima, a naše su tako masovne i moćne da ja molim Boga da ih nikada ne iskoristimo - naveo je Trump.



Ranije su sjevernokorejski zvaničnici ocijenili "glupom" izjavu potpredsjednika SAD-a Mike Pencea da Sjeverna Koreja može završiti kao Libija.

(FENA)