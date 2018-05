Britanski ministar vanjskih poslova Boris Johnson razgovarao je o međunarodnim odnosima sa osobom koja se lažno predstavila kao armenski premijer.

Arhiv / 24sata.info

Johnson se našao na meti podvale te je izložen podsmjehu u javnosti, javlja agencija Reuters.



On je čak 18 minuta razgovarao telefonom o odnosima s Rusijom, iranskom nuklearnom sporazumu, Siriji te mnogim drugim stvarima ne znajući da se radi o ruskom komičaru koji je razgovor potom objavio na internetu.



Britansko ministarstvo vanjskih poslova je potvrdilo da se radi o "djetinjastoj podvali“.



Ruski komičar je tvrdio da je novi armenski premijer Nikol Pashinyan, te da uskoro ide na susret s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom.



- Nadam se da me neće otrovati Novichokom – rekao je Johnsonu aludirajući na bojni otrov kojim je otrovan bivši ruski špijun Sergei Skripal.



Johnson je rekao da „bi rado došao u Armeniju da se uvjeri kakva iskustva oni imaju sa Novichokom“ te je govorio o sankcijama protiv ruskih bogataša koji žive u Velikoj Britaniji.



- Ako baciš kamen na palaču Kensington pogodit ćeš ruskog oligarha. Neki su bliski Putinu, a neki nisu - rekao je Johnson.



To nije prvi gaf britanskog šefa diplomatije. On je napisao kontraverznu pjesmu o turskom predsjedniku na čemu ga je pohvalio sagovornik.



- Britanski ministar je shvatio da se radi o prevari i prekinuo je poziv – saopćeno je iz ministarstva.

