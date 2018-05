Američki predsjednik Donald Trump izjavio je danas da je ipak moguće da će planirani samit sa Sjevernom Korejom biti održan 12. juna, kao što je bilo i planirano, javlja agencija Reuters.

Donald Trump / 24sata.info

- Vidjet ćemo šta će se dogoditi. S njima upravo razgovaralo. Možda bude i 12. juna, mi bismo to voljeni – rekao je Trump novinarima.



Do novog zaokreta je došlo kada su iz Sjeverne Koreje saopćili da su spremni razgovarati u bilo koje vrijeme, nakon što je Trump odlučio povući se iz ranije dogovorenog samita 12. juna u Singapuru.



- Lijepe su vijesti dobiti tako toplu i produktivnu izjavu iz Sjeverne Koreje. Vidjet ćemo gdje sve ovo vodi s nadom da ide ka trajnom prosperitetu i miru. Samo nam vrijeme (i talent) to mogu pokazati – zaključio je Trump.





(FENA)