Predsjednik Rusije Vladimir Putin je u obraćanju na 22. međunarodnom ekonomskom forumu u Saint Petersburgu (SPIEF) istakao da raketa koja je korištena u obaranju aviona Malaysia Airlinesa MH17 2014. godine iznad Ukrajine nije "ruska raketa".

- Rusija neće prihvatiti rezultate istrage u kojoj sama nije učestvovala - rekao je Putin na pitanje novinara o rezultatima istrage Zajedničkog istražnog tima (JIT).



- O ovom pitanju postoje različite tvrdnje. Jedna od njih je i da raketa pripada Ukrajini - kazao je Putin, javlja agencija Anadolija.



Zajednički istražni tim (JIT) je objavio da je utvrđeno da je avion Malaysia Airlinesa MH17 2014. godine iznad Ukrajine oboren projektilom ruske vojske. Na konferenciji za novinare rečeno je kako je projektil pripadao 53. brigadi ruske vojske koja se nalazila u Kursku.



Putin se u obraćanju dotakao i pitanja globalne trgovine, napominjući kako u posljednje vrijeme postoji sve više prepreka razvoju multilateralne privredne saradnje.



- Globalna ekonomija bi mogla ući u razornu krizu zbog protekcionističkih mjera koje rastu poput spirale - rekao je Putin.



Upozorio je i kako bi gubitak povjerenja među stranama mogao izazvati turbulencije koje bi, kako je rekao, uzrokovale velike promjene.



- Sve to bi se moglo pretvoriti u sistematsku krizu koju svijet dosad nije vidio - kazao je ruski predsjednik.



Istakao je i kako ukidanje nuklearnog sporazuma s Iranom nanosi štetu cijeloj regiji.



- Ukoliko Iran bude gurnut iz sporazuma, da li će to biti bolje za Izrael? Ukoliko se to desi, niko neće znati šta se dešava s iranskim nuklearnim programom - rekao je Putin.



Dodao je da jednostrano povlačenje SAD-a iz nuklearnog sporazuma ne znači i da je dogovor potpuno izgubljen.



- Ako želimo sačuvati sporazum, potrebno je sva vrata držati otvorenima kako bi međunarodni proces dao rezultate - istakao je Putin.



Međunarodni ekonomski forum u Saint Petersburgu (SPIEF) održava se od 24. do 26. maja.



Na forumu učestvuju brojni predsjednici država i vlada, predstavnici diplomatskog kora, finansijske i akademske elite, i poslovne zajednice iz cijelog svijeta.



Glavna tema ovogodišnjeg Foruma je "Izgradnja ekonomije povjerenja", u okviru kojeg će učesnici i gosti foruma iz cijelog svijeta moći diskutovati o najvećim izazovima s kojima se globalna poslovna zajednica danas susreće, kao i da identifikuju potencijale ekonomskog rasta.



Programom foruma predviđeno je više od 90 događaja, kao što su radionice, panel diskusije, poslovni dijalozi, tematski radni doručci i televizijske debate.





