Danas je Irska odlučila hoće li se legalizirati abortus.

Izlazne ankete sugeriraju da uvjerljivo pobijedila kampanja "DA" - 68 posto građana glasovalo je za legaliziranje pobačaja, javlja Irish Times.



Glasači su listiće zaokruživali do kasno navečer, a ovo pitanje podijelilo je javnost na dva gotovo jednaka dijela. Liberali su imali prednost u gotovo svim anketama, ali konzervativci su bili manje spremni izjašnjavati se u javnosti. Zbog toga niko nije mogao biti siguran kako će glasanje proći.



“Velika izlaznost” Glasačka mjesta otvorila su se diljem Irske u sedam sati i cjelodnevno je glasanje trajalo do 22 sata (23 sata po srednjoevropskom vremenu), a građane se ispitivalo treba li povući osmi amandman na irski ustav koji od 1983. godine daje jednaka prava majci i nerođenoj djeci.



Irska vlada, ovisno o rezultatima referenduma, planira uvesti zakon kojim će dopustiti prekid trudnoće u prvih 12 sedmica. Dosad je propisana maksimalna kazna za, u toj zemlji kazneno djelo ubistva nerođenog djeteta, iznosila 14 godina zatvora, no Irkinje su u velikom broju odlazile u Veliku Britaniju obavljati abortuse.



Leo Varadkar, premijer zemlje i predsjednik stranke Fine Gael, inače članice Evropske pučke stranke, jedan je od predvodnika kampanje za liberalizaciju, a na glasačkom mjestu pozvaon je ljude na izlazak na birališta.



– Ne uzimajući ništa zdravo za gotovo, ali prilično samouvjereno kažem da je visok odaziv na birališta diljem zemlje dobar za nas, odnosno da prednost kampanje “za”– rekao je Varadkar.



Do popodneva izlaznost je bila, prema irskim medijima, veća nego na referendumu otprije tri godine kojim se dopuštaju istospolni brakovi. I tada su izlaznost analitičari izdvajali kao ključnu. Ali osim toga koliko, važnije je ko izlazi: oni sa sela ili iz grada, mladi ili stari.



Referendum je dobrano polarizirao irsko društvo, ali dvije se glavne političke stranke službeno nisu izjasnile koju stranu podupiru. Fianna Fail, liberalna stranka centra, i Fine Gael, demokršćanska stranka desnog centra, obje su se suzdržale od zauzimanja službenog stajališta.



No, neki njihovi članovi svesrdno su se uključili u kampanju, i to na obje strane. U javnosti je više ljudi podržalo liberalizaciju zakona, a od slavnih to su učinili glumica Ema Votson (Emma Watson), bivši nogometaš Geri Lineker (Gary Lineker), TV voditelj Pirs Morgan (Piers Morgan)...



Konzervativan stav, unatoč maloj razlici, postao je kontroverzan kada je javno izrečen, rekla je jedna Irkinja za Guardian.







