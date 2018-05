Predsjednik Republike Turske Recep Tayyip Erdogan poručio je danas u turskom gradu Erzurumu kako se niko ne treba igrati s Turskom, u protivnom će poput terorista morati tražiti rupu za skrivanje.

Foto: 24sata.info

"Poznato je šta smo uradili terorističkim organizacijama. Neka se niko ne igra s nama. Oni koji se budu s nama igrali, kao i teroristi PKK, PYD, ISIS, FETO, svi će morati tražiti rupu da se sakriju", rekao je Erdogan.



Predsjednik Republike Turske Recep Tayyip Erdogan kritikovao je danas europske zemlje koje su zabranile okupljanja AK Partije, a istovremeno dozvolile teroristima da drže mitinge po europskim trgovima. Erdogan je rekao kako kako je BiH dovoljno pokazala Europi.



“Zemlje koje dozvoljavaju teroristima PKK, YPG, PYD, HDP da održavaju mitinge po trgovima u Europi, ne dozvoljavaju to AK Partiji, zatvaraju dvorane. Željeli to ili ne, Bosna i Hercegovina vam je dovoljno pokazala. Trenutno smo u Erzurumu, to vam je dovoljno”, poručio je Erodgan.

