Joshua Holt iz Utaha koji je proveo dvije godine u zatvoru u Venecueli zbog optužbi za oružje, danas je oslobođen i vraća se u SAD, a američki predsjednik Donald Trump je pozdravio njegovo oslobađanje.

Arhiv / 24sata.info

"Dobre vijesti o oslobađanju američkog taoca iz Venecuele... Dobri ljudi Utaha će biti veoma sretni", poručio je Trump na Twitteru.



Oslobađanje Holta i njegove supruge koja je uhapšena zajedno sa njim, uslijedilo je nakon što se republikanski senator Bob Corker iz Tennessija sastao sa predsjednikom Venecuele Nicolásom Madurom u petak, dva dana nakon što je Maduro protjerao najviše američke diplomate u Venecueli nazad u SAD.



On je tada proglasio otpravnika poslova Ambasade SAD u Karakasu Todda Robinsona za personu non grata i naredio da on njegov zamjenik Brian Naranho budu protjerani u roku od 48 sati zbog navodnog kovanja zavjere protiv socijalističke vlade.



Holt (26) je u Venecuelu otišao junu 2016. da bi se tamo oženio Tamarom Kandelo koju je upoznao preko interneta tražeći mormone koji govore španski jezik, kako bi unaprijedio svoje poznavanje tog jezika.

(Agencije)