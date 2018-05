Amerika će tretirati Iran kao prijatelja, ukoliko prihvate zahtjev SAD da se ponašaju kao normalna nacija, rekao je državni sekretar SAD Mike Pompeo.

Arhiv / 24sata.info

Pompeo je u eksluzivnom intervjuu za persijski servis "Glas Amerike" rekao da je cilj nove strategije za Iran koju je objavio ranije ove nedelje, da postavi uslove iranskim islamističkim liderima da se ponašaju kao "normalni lideri".



Pompeo je objasnio da kada kaže "normalni", misli na lidere koji ne pljačkaju svoj narod, ili troše narodni novac na - kako se izrazio "avanture" u Siriji i Jemenu, prenosi "Glas Amerike".



"Ukoliko budemo mogli da stvorimo uslove u kojima se iranski lideri više ne budu ponašali na taj način, iranski narod će biti veoma uspjješan, Amerikanci će posećivati tu zemlju i imaćemo sve te sjajne stvari koje postoje kada smo prijatelji i saveznici", rekao je Pompeo.



Pompeo je detaljno objasnio jedan od 12 uslova iz svog strateškog govora, rekavši da bi Iran trebalo da dozvoli Međunarodnoj agenciji za atomsku energiju (IAEA) da izvrši inspekciju vojnih lokacija i istraživačkih laboratorija. U govoru održanom 21. maja, Pompeo je zatražio da IAEA dobije neograničeni pristup "svim lokacijama širom zemlje".



Američki državni sekretar je govorio i o američkom zahtjevu da Iran prekine s prijetnjama da će uništiti Izrael, kao i sa pretećim ponašanjem prema okolnim zemljama. Rekao je da iranski lideri ne samo da bi trebalo da prestanu da ohrabruju povike u javnosti "Smrt Izraelu", nego i "Smrt Americi", prenosi "Glas Amerike".



"Kada imate visoke lidere i druge koji podržavaju takva lažna okupljanja na kojima se ne radi ništa drugo nego uzvikuje 'Smrt Americi' ili 'Smrt Izraelu', iransko rukovodstvo bi trebalo da to zaustavi… jer to nije prava stvar za njihov narod", rekao je Pompeo.



On je ponovio da SAD ne žele promjenu režima u Iranu i savjetovao grupe Iranaca u egzilu da ne traže to.



"Ne želimo da pozivaju na promjenu režima", rekao je Pompeo i dodao da dokle god te grupe rade na istim ciljevima kao i SAD, on podržava njihove napore.



Međutim, Pompeo je naglasio da se neke "manje" opozicione grupe nisu uvijek svrstavale uz američke ciljeve, mada nije neveo na koje grupe misli.



"Želimo da oni rade u interesu iranskog naroda, običnih građana, koji ne žele ništa drugo nego da žive svoj život, da mogu da skinu hidžab, da idu na posao i podižu porodice i mole se na način na koji to žele", kaže Pompeo za „Glas Amerike“.



Pompeo je naglasio da će administracija američkog predsjednika Donalda Trumpa podržati napore Kongresa da usvoji mjeru, kojom će pokušati da razotkrije sakriveno bogatstvo vodećih iranskih lidera, koje mnogi kritičari unutar Irana smatraju korumpiranim.



"Iranski narod zaslužuje istinu. Imate rukovodstvo koje koje stavlja novac u džepove, koriste biznise kao nominalne izvore, a iskreno, jednostavno kradu. I to toliko da mi to možemo da dokažemo i prikažemo, tako da podržavam priliku da to predočimo iranskom narodu, kako bi oni sami mogli da odluče da li su to pojedinci koje oni žele da vode zemlju", rekao je Pompeo.



Zakon o transparentnosti svojine iranskog rukovodstva tražio bi od američkog Sekretarijata za finansije da objavi izvještaje o procjenama bogatstva visokih iranskih lidera za koje se sumnja da su korumpirani. Predlog zakona usvojen je u predstavničkom domu u decembru, a sada ga razmatra senatski odbor.



Pompeo je takođe rekao da State Department "svakodnevno" radi na tome da dovede kući Roberta Levinsona, Amerikanca koji je je nestao 9. marta 2007, dok je kao privatni detektiv boravio na iranskom ostrvu Kis.



"Što se tiče drugih Amerikanaca u pritvoru u Iranu, nadamo se da će rukovodstvo Irana, predsjednik Rohanim, ministar spoljnih poslova Zarif, vrhovni lider ajatola Hameni, shvatiti da je u njihovom najboljem interesu, i ni zbog čega drugog nego osnovne humanosti da dozvole tim nevinim Amerikancima da se vrate svojim porodicama", zaključio je Pompeo.

(Tanjug)