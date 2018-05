Vlasti Sjeverne Koreje negirale su tvrdnje američkih medija i poručile da od Sjedinjenih Američkih Država (SAD) ne očekuju nikakvu ekonomsku pomoć u okviru budućeg procesa denuklearizacije Korejskog poluotoka.

Foto: 24sata.info

Brojni američki mediji, uključujući FOX News, CBS i CNN, objavili su kako Sjeverna Koreja namjerva pristati na sve uvjete SAD-a u procesu denuklearizacije, a da zauzvrat očekuje veliku ekonomsku pomoć.



"Američki mediji i dalje kreiraju javno mnijenje na način da i dalje tvrde kako Sjeverna Koreja sjeda za pregovarački stol s nadom da će dobiti ekonomsku pomoć. Da razjasnimo stvari, SAD je taj ko je prvi tražio pregovore. Što se tiče ekonomske pomoći, Sjeverna Koreja to ne očekuje", poruka je sjevernokorejske vlasti koju je danas prenio državni list “Rodong Sinmun“.



U poruci se također navodi da je do velikog preokreta u odnosima Sjeverne Koreje sa SAD-om došlo samo zahvaljujući želji zvaničnog Pjongjanga da gradi mir i stabilnost u svijetu.



Samit sjevernokorejskog lidera Kim Jong-una i američkog predsjednika Donalda Trumpa ranije je najavljen za 12. juni u Singapuru, a naknadno je Trump saopćio da je odustao od tog sastanka, da bi sinoć kazao da su u toku diplomatski pregovori i da bi do sastanka ipak moglo doći.





(AA)