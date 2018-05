Austrijski kancelar Sebastian Kurz smatra da agencija Evropska unija za zaštitu granice Frontex treba dobiti novi mandat.

Sebastian Kurz / 24sata.info

Kurz je, u intervjuu njemačkom dnevniku "Welt am Sonntag", ocijenio da bi Frontex trebao ubuduće djelovati već u sjevernoj Africi, kako bi migrante spriječio da prijeđu preko Mediterana.



Frontex, prema njegovim riječima, treba dobiti novi mandat, kako bi, uz saglasnost trećih država, to jest tamošnjih vlada, mogao djelovati na sjeveru Afrike, prenose agencije.



Ciljni datum 2027. godina, kada je planirano da Frontex ima 10.000 službenika je, prema Kurzu, prekasno.



- Mora se mnogo brže to uraditi ako želimo ilegalnu migraciju djelotvorno da spriječimo. Uz to, Frontex treba imati jasan politički mandat koji bi službenicima omogućio da efektivno preduzima potrebne mjere - naglasio je on.



Kurz je istakao da je cilj da se ''prljavi poslovni model krijumčara zaustavi i spriječi da brodovi krijumčara uopće krenu na opasno putovanje preko mora''.



Istakao je da Frontex treba ilegalnu migraciju obustaviti na vanjskoj granici EU, da ih snabdijeva i onda, u idelanim slučajevima, vrati u zemlje porijekla ili tranzita.



Kurzu zadaje brigu aktuelno unutrašnje stanje u EU.



- Zapad kritizira istok, sjever, jug i obratno. U EU sve više postoji shvatanje da neko treba drugog da vaspita - kritizirao je on, dodajući da postoje i ''disciplinirani, koji se plaše onih koji ne poštuju budžetska pravila''.



Inače, Austrija od 1. jula preuzima predsjedavanje EU i, prema riječima Kurza, planira smanjiti tenzije unutar EU, te želi biti graditelj mostova između istoka i jugoistoka.



- Naša težista su zaštita vanjske granice EU, unutrašnja sigurnost, kao i borba protiv terorizma i radikalizacije - objasnio je on.



Kritički se Kurz osvrnuo i u vezi s vanjskom politikom SAD, koja je, kako kaže, postala ''nepredvidiva'' Evropljanima.



- Evropa zbog toga mora biti jedinstvena - zatražio je on, dodajući da je greška što su SAD istupile iz nuklearnog sporazuma s Iranom.



- Mi Evropljani ćemo se narednih nedjelja založiti da spasimo dogovor s Iranom, sve dok se Iran bude pridržavao sporazuma - najavio je Kurz.



(24sata.info)