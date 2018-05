Britanska premijerka Theresa May u sporu je s ministrima i zastupnicima iz svoje Konzervativne stranke jer je odbila podržati reformu iznimno strogih zakona o pobačaju u Sjevernoj Irskoj, nakon što je Irska na referendumu odlučila ukinuti svoju zabranu.

Theresa May / 24sata.info

Glasači u Irskoj, nekoć snažno katoličkoj državi, podržali su promjenu zakona o pobačaju sa 66 posto, što je puno veći postotak od onog koji su uoči glasovanja predviđale ankete.



Premijerki May sada iz kabineta stižu pozivi da ukine stroga pravila o abortusu u Sjevernoj Irskoj i da uskladi tamošnje zakone s ostatkom Ujedinjenog Kraljevstva.



Penny Mourdant, britanska ministrica za žene i jednakost, smatra kako pobjeda oko legalizacije pobačaja treba dovesti do promjene i sjeverno od irske granice.



"Povijesni i velik dan za Irsku i nadamo se i za Sjevernu Irsku", rekla je Moudraunt. "Ta nada treba biti ispunjena", dodala je.



Glasnogovornica britanske premijerke je u nedjelju naglasila kako promjenu pravila može provesti samo vlada u Belfastu, no ona ne funkcionira od siječnja prošle godine nakon što je propao dogovor o podjeli vlasti između irskog nacionalističkog Sinn Feina i Demokratske unionističke stranke (DUP).



Od kolapsa vlasti u Belfastu velike odluke za tu regiju donose britanski dužnosnici, a to znači da vlada u Londonu može direktno donositi odluke za Sjevernu Irsku.



Britanska čelnica je u nedjelju na Twitteru "čestitala irskom narodu na njihovoj odluci", no nije otkrila što će to donijeti Sjevernoj Irskoj koja ima jedne od najstrožih zakona o pobačaju u Europi koji ne priznaju silovanje ili malformaciju fetusa kao razloge za taj čin.





(Hina)