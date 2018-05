Pristaše AfD-a marširali su od glavnog kolodvora prema Brandenburškim vratima, uzvikujući najdražu parolu stranke: kancelarka Angela "Merkel mora otići" i "Mi smo narod".

Foto: Reuters

Nekoliko hiljada protestanata iz cijele Njemačke okupilo se u nedjelju u Berlinu na skupu za "slobodu i demokraciju", događaju koji je organizirala krajnje desna parlamentarna stranka Alternativa za Njemačku (AfD), a protuprotest s druge strane rijeke okupio je također više hiljada ljudi.



Poslijepodne, pristaše AfD-a marširali su od glavnog kolodvora prema Brandenburškim vratima, uzvikujući najdražu parolu stranke: kancelarka Angela "Merkel mora otići" i "Mi smo narod".



S druge strane rijeke Spree, kod Reichstaga, hiljade sindikalista, običnih građana Berlina te članova nekih udruženja i stranaka konkuriralo je desnici, te spriječilo pristaše AfD-a da prođu ranije zacrtanim putem blokiravši im jedan most.



Za sigurnost brine oko 2 hiljade policajaca. Sudionici povorke koja je krenula prema Brandenburškim vratima očekuju govore čelnika stranke Joerga Meuthena i Alexandera Gaulanda.



AfD procjenjuje da je na skup stiglo oko 5 hiljada ljudi, dok su ranije najavljivali da će ih biti hiljadu. Ta je stranka započela kao euroskeptična platforma, no 2015. je dobila nove političke bodove nakon što je Merkel najavila politiku otvorenih vrata za izbjeglice i migrante iz Sirije i Afganistana.



Veliki priliv stranaca doveo je do velike zabrinutosti građana što je AfD iskoristio kako bi na izborima prošle godine ušao u parlament i postao najveća opoziciona stranka, osvojivši 12,6 posto glasova. No uspjeh stranke je stvorio i pokret otpora koji čine grupe koje su se ujedinile pod krovnu organizaciju "Stop mržnji".







(24sata.info)