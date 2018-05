Francuska ima milion manje pušača u 2017. u odnosu na 2016. godinu, saopćilo je danas Ministarstvo zdravstva, pripisujući moć odvraćanja višim porezima na duhan.

Arhiv / 24sata.info

U specijalnom izvještaju o zemlji čiji su sinonim nekada bili pariški kafei ispunjeni duhanskim dimom, ministarstvo nije navelo da li elektronske cigarete imaju bilo kakav udio u očiglednom trendu smanjenja broja pušača.



Izvještaj se poziva na nasumično istraživanje među građanima Francuske između 18 i 75 godina starosti u prošloj godini.



U 2017. godini, 31,9 posto ispitanika tvrdi da je pušilo povremeno a 26,9 da je pušilo svakodnevno. Te brojke su za 3,2 i 3,5 posto niže nego u 2016. godini, navodi se u izvještaju.



To predstavlja pad cifre pušača za milion ljudi u okviru od godinu dana - dodaje ministarstvo.



Naglašava se da duhan ubije oko 200 ljudi u Francuskoj svakodnevno, ili oko 73.000 godišnje.



Svjetska zdravstvena organizacija (WHO) navodi da duhan širom svijeta ubije do polovine svojih korisnika - više od sedam miliona ljudi svake godine.



Sudeći po posljednjim podacima WHO, u 2016. godini je više od 1,1 milijarde djece u dobi od 15 godina i starije - bili pušači. Ta brojka je nepromjenjena iz 2015.



Broj korisnika duhana u padu je širom svijeta, iako je u nekim zemljama - poosebno onima u razvoju - u porastu.



Pušenje je povezano s nekoliko vrsta raka, srčanim bolestima i moždanim udarima.



Francuska ministrica zdravstva Agnes Buzyn izjavila je da takozvanom "griješnom porezu" na duhan uglavnom treba zahvaliti za "ohrabrujući" novi trend, pojačan savjetima za prestanak pušenja, uvođenjem nikotinskih flastera i postavljnjem zdravstvenih upozorenja na paklice cigareta



Pad broja pušača u Francuskoj posebno je uočjiv među nižom klasom građana, tvrdi ministarstvo.



Buzyn namjerava podići cijenu paklice cigareta na 10 eura do 2020. godine, sa skoro osam eura danas nakon niza poskupljenja u posljednjim godinama, javlja agencija AFP.

(FENA)