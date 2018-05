Milijarder i vlasnik nogometnog kluba Chelsea Roman Abramovich stekao je pravo da bude izraelski državljanin nakon što mu je više dana odgađano produženje britanske vize.

Arhiv / 24sata.info

Imigracijski zvaničnici izjavili su za BBC da je on intervjuiran prošle sedmice u izraelskoj ambasadi u Moskvi.



On je otputovao avionom u Tel Aviv, ali njegov portparol nije komentirao medijske izvještaje da mu je odobreno izraelsko državljanstvo.



Njegova britanska viza navodno je istekla prije nekoliko sedmica.



Britanska vlada nije komentirala njegov slučaj.



Odgode u izdavanju nove vize došle su u jeku pojačanih diplomatskih napetosti između Londona i Moskve nakon trovanja bivšeg ruskog špijuna Sergeja Skripala u južnoj Engleskoj.



Abramovich nije prisustvovao finalnoj utakmici FA kupa na Wembleyu u ovom mjesecu kada je Chelsea pobjedio Manchester United.



Izraelski mediji javili su da mu je izdana izraelska lična karta na osnovu izraelskog Zakona o povratku, koji omogućuje Jevrejima da postanu građani Izraela.



On je česti posjetilac Izraela i kupio je hotel u Tel Avivu 2015. godine.

(FENA)