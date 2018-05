Nestabilan dolar i povlačenje kapitala s tržišta u razvoju mogu da dovedu do još jedne velike finansijske krize, upozorava milijarder George Soros.

Govoreći na sastanku Evropskog savjeta za međunarodne odnose koji se održava u Parizu, on je upozorio da se EU suočava s egzistencijalnom krizom.



"Sve što je moglo da krene pogrešno, krenulo je. Više se ne govori figurativno da je Evropa u egzistencijalnoj opasnosti, to je surova realnost", rekao je Soros.



Prema njegovim riječima, izbjeglice, teritorijalna dezintegracija i politika štednje su tri glavna izazova za EU.



"Zavisnost EU od štednje oštetila je euro i pogoršala evropsku krizu", rekao je on.



On je podržao grupu "Najbolje za Britaniju", koja se zalaže za drugi referendum o Brexitu i donirao toj kampanji 700.000 funti.



"Najviše štete osjeća se sada kada je EU u egzistencijalnoj krizi, a njena pažnja je usmjerena na pregovore o sporazumu za izlazak Britanije. To je gubitnički prijedlog, ali bi mogao da se preokrene u pobjedničku situaciju", zaključio je Soros.



