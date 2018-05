Crveni križ upozorio je u četvrtak da se pojas Gaze suočava s krizom "epskih razmjera" nakon višesedmičnog nasilja u kome je ranjeno više od 13.000 Palestinaca, opterećujući ionako katastrofalno neefikasni zdravstveni sitem u palestinskoj priobalnoj enklavi.

Međunarodni komitet Crvenog križa saopćio je da je pojačao pomoć Gazi i da šalje dva hirurška tima, dodatne medicinske specijaliste i medicinske potrepštine kako bi pomogao u suočavanju s krizom.



- Nedavne demonstracije i nasilne aktivnosti duž granice s Gazom izazvale su zdravstvenu krizu bez presedana - izjavio je novinarima Robert Mardini, koji predvodi bliskoistočne operacije MKCK.



Najmanje 122 Palestinca ubijena su u izraelskoj vatri u nemirima koji su izbili krajem marta. Nijedan Izraelac nije ubijen.



Više od 13.000 Palestinaca je ranjeno, među kojima i više od 3.600 od bojeve municije, od kojih neki više puta, a gotovo 5.400 ljudi ranjeno je u ekstremitete, navodi MKCK.



Mardinijevi komentari uslijedili su u vrijeme dok se relativno zatišje vratilo u pojas Gaze i u obližnje izraelske zajednice nakon najtežih sukoba u toj regiji od rata iz 2014. goodine, izazivajući strahovanja od novog ratnog sukoba u uskom pojasu teritorije.



Mardini je izjavio da je u sedam sedmica otkako su demonsrtracije i nasilje izbili, "broj ranjenih nadmašio cifre iz rata u 2014. godini u pojasu Gaze".



- To se nije desilo u vakuumu. Ova zdravstvena kriza desila se u jeku hronične, duge i višestruke krize koja pogađa sve sektore života u Gazi - rekao je.



Upozoravajući da je zdravstveni sistem u Gazi "na rubu propasti", on je izjavio da će MKCk ojačati svoju pomoć tokom više od šestomjesčenog perioda medicinskim ustanovama "koje se očigledno bore da funkcioniraju".



Od više hiljada ranjenih, oko 1.350 ljudi ima "složene" rane koje će zahtijevati između tri i pet hirurških zahvata za svaku od njih, tvrdi Mardini



- To je ukupno više od 4.000 hirurških zahvata, od kojih će polovinu izvesti timovi MKCK, što je brojka koja bi opteretila svaki zdravstveni sistem u svijetu - kazao je.



MKCK je apelovao na donatore da prikupe 5,3 miliona dolara budžetskih sredstava kako bi finansirali nove hirurške jedinice s 50 kreveta u bolnici Al-Shif, medicinske potrepštine i ostalu dodatnu pomoć.



I dok su zdravstveni radnici potpuno usmjereni na "spašavanje života i ekstremiteta", ostale zdravstvene službe, naprimjer porodiljske ili internističke, pate od nedostatka ljudi i srrdstava, kazao je Mardini.



- Kompletna Gaza je brod koji tone - izjavio je on, prenosi AFP.





(FENA)