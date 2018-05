Ruski novinar koji je sarađivao s ukrajinskim vlastima u insceniranju vlastitog ubistva poliven je svinjskom krvlju i prebačen je u mrtvačnicu.

Foto: 24sata.info

Arkadij Babčenko u četvrtak je kolegama novinarima iznio detalje insceniranog incidenta prvi put otkako su ukrajinske vlasti otkrile da su lažirale njegovo ubistvo u navodnoj akciji ruske službe sigurnosti protiv njega.



Babčenko je izjavio na konferenciji za novinare u Kijevu da je mogao odbiti ukrajinske zvaničnike koji su mu predložili ideju o lažiranom ubistvu prije otprilike mjesec dana. On tvrdi da je svojevoljno pristao na to.



Kijevska policija saopćila je u utorak da je 41-godišnji Babčenko ubijen iz vatrenog oružja u svojoj stambenoj zgradi, ali je dan kasnije objavila da je on živ i da je uhapsila osumnjničenog u tom slučaju, prenosi AP.







(FENA)