Predsjednik Europske komisije Jean-Claude Juncker je izrazio zabrinutost zbog odluke Sjedinjenih Američkih Država (SAD) da od 1. juna počnu naplaćivati dodatne carinske tarife za Meksiko, Kanadu i zemlje članice Europske unije (EU) na uvezeni čelik i aluminijum.

Jean-Claude Juncker / 24sata.info

"Izražavam zabrinutost zbog takve odluke. Ovo je očigledno protekcionistička politika", naveo je Juncker u saopćenju.



Naglasio je da odluka američke administracije nije pravedna i da nije u skladu s pravilima Svjetske trgovinske organizacije (WTO).



"Ovo je loš dan za svjetsku privredu. SAD nam ne ostavlja drugi izbor nego da otvorimo slučaj pred tijelima WTO-a i da uvedemo dodatne namete na brojne uvozne proizvode iz SAD-a. Branit ćemo interese Unije", poručio je Juncker.



Podsjetio je da su u proteklih nekoliko mjeseci vodili višeslojni dijalog sa SAD-om kako bi riješili ovaj problem.



Istakao je i kako je prekomjeran kapacitet glavni problem u sektoru čelika, napominjući da EU ipak nije odgovorna zbog takvog stanja.



Dodao je da je Brisel i dalje otvoren za konstruktivnu saradnju sa svim partnerima, naglasivši da ipak neće pregovarati o trgovinskim pitanjima koja su dovedena u opasnost.



Podsjetimo, američki ministar trgovine Wilbur Ross je izjavio kako 1. juna ističe period do kojeg je privremeno odloženo stupanje na snage odluke o dodatnim carinskim tarifama za Meksiko, Kanadu i EU.



Dodao je kako pregovori s EU-om još uvijek traju, no u pregovorima s Meksikom i Kanadom još uvijek nema rezultata. Meksiko, SAD i Kanada su od augusta prošle godine u pregovorima o modernizaciji Sporazuma o slobodnoj trgovini u Sjevernoj Americi (NAFTA).



Na inicijativu Donalda Trampa, SAD su 23. marta uvele nove carine na čelik u visini od 25 posto i na aluminijum od 10 posto. To je važilo za sve zemlje koje izvoze ove proizvode u SAD, ali su za Australiju, Argentinu, Brazil, Kanadu, Meksiko, Južnu Koreju i države EU bile odložene do 1. juna.





(AA)