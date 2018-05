Ministar vanjskih poslova Njemačke Heiko Maas je izjavio da su dodatne carinske tarife Sjedinjenih Američkih Država prema Europskoj uniji (EU) nezakonite.

Heiko Maas / 24sata.info

Istakao je da je Europska unija spremna na najadekvatniji način poduzeti kontramjere prema SAD-u.



"Naš odgovor na stav 'Amerika na prvom mjestu' jedino može biti 'Ujedinjena Evropa'. Ne razumijemo uvođenje dodatnih carinskih tarifa SAD-a EU-u i to uopće ne prihvatamo. EU je spremna poduzeti kontramjere", naveo je Maas u saopćenju.



Upozorio je da nema pobjednika u trgovinskim ratovima, dodajući da će Njemačka s američkom administracijom i dalje sarađivati kako bi zadržali otvoreni i multilateralni trgovinski sistem u svijetu.



Glasnogovornik njemačke vlade Steffen Seibert je izjavio kako vjeruje da pomenuti postupak SAD-a ipak ne predstavlja mjere nacionalne sigurnosti.



Dodao je da su u EU-u već održane potrebne pripreme kako bi se odgovorilo kontramjerama.



Podsjetimo, Sjedinjene Američke Države (SAD) su u četvrtak saopćile da od 1. juna počinju primjenjivati dodatne carinske tarife za Meksiko, Kanadu i zemlje članice Europske unije na uvezeni čelik i aluminijum.



Američki ministar trgovine Wilbur Ross je izjavio kako 1. juna ističe period do kojeg je privremeno odloženo stupanje na snage odluke o dodatnim carinskim tarifama za Meksiko, Kanadu i EU.



Dodao je kako pregovori s EU-om još uvijek traju, no u pregovorima s Meksikom i Kanadom još uvijek nema rezultata. Meksiko, SAD i Kanada su od augusta prošle godine u pregovorima o modernizaciji Sporazuma o slobodnoj trgovini u Sjevernoj Americi (NAFTA).



Na inicijativu Donalda Trampa, SAD su 23. marta uvele nove carine na čelik u visini od 25 posto i na aluminijum od 10 posto. To je važilo za sve zemlje koje izvoze ove proizvode u SAD, ali su za Australiju, Argentinu, Brazil, Kanadu, Meksiko, Južnu Koreju i države EU bile odgođene do 1. juna.





(AA)