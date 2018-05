Izraelski premijer Benjamin Netanyahu izdao je 2011. godine naredbu vojsci da se u roku od 15 dana spremi za napad na Iran, izjavio je bivši šef Mossada Tamir Pardo.

Tamir Pardo / 24sata.info

Pardo, koji je bio šef izraelske obavještajne agencije od 2011. do 2016. godine, rekao je to izraelskoj televiziji Keshet, navodeći da naredba nije data "zbog vježbe", prenosi AP.



"Kada vam on [Netanyahu] kaže da počnete proces, znate da se on ne sprema za igru s vama. Te stvari imaju ogroman značaj", rekao je Pardo.



Netanyahuov kabinet za sada nije komentirao Pardove tvrdnje, prenosi Al Jazeera Balkans.



Netanyahu je u srijedu izjavio da Izrael neće dozvoliti Iranu da se naoružava nuklearnim oružjem.



Pardove tvrdnje dolaze u vrijeme kada Izrael i Iran vode rat u sjeni u Siriji, koji je nakratko zaprijetio da preraste u sukob ovog mjeseca, kada je izraelska vojska napala iranske pozicije u Siriji, i ubila iranske borce nakon navodne iranske raketne vatre usmjerene na dio strateške Golanske visoravni.







