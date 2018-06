Gradonačelnik Londona Sadiq Khan izjavio je kako američki predsjednik Donald Trump griješi pri svom stavu da se biti musliman kosi sa zapadnim vrijednostima.

Sadiq Khan / 24sata.info

Khan je prusutvovao iftaru u džamiji Aziziye, na sjeveru Londona, koji je organizovala turska zajednica u glavnom gradu Velike Britanije. Nakon iftara odgovarao je na pitanja novinara AA.



Gradonačelnik je ovom prilikom pohvalio tursku zajednicu zbog njihovog doprinosa ekonomskom, kulturnom i socijalnom životu grada Londona. Nazvavši ih "Londoncima", Khan je istakao kako Turci "pomažu da London bude najljepši grad na svijetu".



Istakao je kako je kao prvi musliman na poziciji gradonačelnika Londona iza sebe ostavio dvije godine, te da je u tom periodu osjetio i značajnu podršku turske zajednice.



"Turci su također suočeni sa problemima koje imaju u druge manjine u ovom gradu. Kao i druge zajednice i oni imaju svoje potrebe. Nastojim da im pružim podršku u onome što im je potrebno", rekao je Khan.



Na pitanje zašto londonska policija zatvara oči pred okupljanima koje u ovom gradu organizuju simpatizeri terorističke organzicije PKK, Khan je odgovorio:



"Imamo vrlo jasan stav po tom pitanju. Neprihvatljivo je da ovakve grupe koriste zakonske praznine. Ako je jedna grupa na listi terorističkih organizacija, onda je protuzakonito biti član te grupe. Napravit ćemo određene korake na tom planu, to će uraditi i policija. Ako ta grupa koristi zakonske praznine, smatram da se u to treba uključiti i Vlada i ministar unutrašnjih poslova i te praznine ukloniti."



Osvrnuo se i na američkog predsjednika Donalda Trumpa, koji bi u julu trebao posjetiti Veliku Britaniju, i glavni grad London.



"Velika Britanija i SAD uvijek su imale poseban odnos. S zadovoljstvom gledam na američku kuturu, narod, kao i na doprinos koji su dali Lodonu. No, bojim se da neke stvari koje predsjednik SAD-a Trump govori i radi ne predstavlaju Ameriku na način kako je mi poznajemo", rekao je Khan.



Podsjetio je kako je Trump prošle godine na svom Twitter profilu podijelio videozapis čelnika organizacije Prvo Britanija (Britain First), a u kojem su izneseni rasistički i antiislamski stavovi. Khan smatra kako je Trump zbog toga trebao uputiti izvinjenje.



Kazavsi kako je Trump mišljenja da se biti musliman kosi sa zapadnim vrijednostima, na što je Khan rekao:



"Mislim da Trump u tome griješi. Ovdje živi veliki broj ljudi koji se ponose time što su Londonci, ali istovremeno i muslimani. U SAD isto tako imate ljude koji su ponosni na činjenicu što su muslimani i Amerikanci. Vjerujem da, kada dođe u London, će primijetiti kako raznolikost i različitiost nisu problem, već snaga."







(AA)