Oko 153 miliona djece u različitim zemljama svijeta bori se da preživi usljed siromaštva, sukoba i nejednakosti, podaci su nevladine organizacije "Save the Children".

Foto: AA

U izvještaju objavljenom povodom Međunarodnog dana djeteta navedeno je da milioni djece u svijetu žive ispod normalnih uslova. U mnogim zemljama situacija se pogoršava iz dana u dan, a time su djeca najviše pogođena.







Oko milijardu djece živi u zemljama gdje preovladava korupcija i politička nestabilnost, lišeni su obrazovanja, a suočavaju se i s brakovima u ranim godinama i trudnoće u maloljetničkoj dobi.



Navedeno je i da je oko 240 miliona djece, zbog oružanih sukoba i političke nestabilnosti, primorano napustiti svoje domove, prinudno raditi, a suočavaju se i s nedovoljnom ishranom i nemogućnošću da se obrazuju.



Od 175 zemalja, koliko je obuhvaćeno istraživanjem, u 95 su poboljšani uslovi u odnosu na godinu ranije. Međutim, situacija je sve lošija u 40 zemalja.



"Save the Children" navodi i da su ugrožena prava djece kada je u pitanju život, ishrana, zdravlje i smještaj. Ugroženo je i njihovo pravo na obrazovanje.



Istakli su i da oko 400 miliona djece, zbog nedostatka pribora i nastavnog osoblja, ne prima odgovarajuće obrazovanje.



Iz ove organizacije ukazali su i na problem stupanja u bračnu zajednicu u maloljetničkim godinama. Ukoliko se ne promijeni situacija, do 2030. godine će 150 miliona djevojčica stupiti u brak i prije punoljetstva. Svijet će biti suočen i sa 8,8 miliona djevojčica koje će postati majke.



U izvještaju je potcrtano da je diskriminacija u velikoj mjeri prisutna u većem dijelu svijeta. Oko 575 miliona djevojčica suočeno je sa zabranom da se školuje, a veliki je procenat i seksualnog zlostavljanja.



Prema podacima iz 2916. godine, 263 miliona djevojčica uzrasta od šest do 17 godina ne ide u školu. Svake godine se 12 miliona djevojčica, ispod 18 godina, prisilno udaje.



Ovakva situacija je četiri puta veća kod siromašnih porodica.



Izvještaj pokazuje i da je danas, u vrijeme masovnih migracija, svake minute 20 osoba primorano napustiti svoje domove zbog sukoba ili loših uslova života. Od 2016. godine 65 miliona ljudi, uključujući 28 miliona djece, ne živi u svojim domovima.



Širom svijeta svakodnevno umire 15.000 djece, a u 46 posto slučaja riječ je o smrti odmah nakon rođenja, u prvom mjesecu života.



Pretpostavlja se da bi broj umrle djece u periodu 2018-2030 godina mogao iznositi i 60 miliona. Riječ je o djeci uzrasta ispod pet godina.



Najgore uslove za život djeteta ima Centralnoafrička Republika, Mali i Niger, a najbolje Singapur, Slovenija i Norveška.





(AA)