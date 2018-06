Milioner musliman, koji se, nakon što mu je dijagnostifikovana bolest, posvetio humanitarnom radu i donacijama, preminuo je ove nedjelje.

Screenshot: Youtube

Milioneru iz Australije Ali Banatu je 2015. dijagnostifikovan rak. Doktori su tvrdili da mu je ostalo svega sedam mjeseci života. Poživeo je dvije godine duže od predviđanja doktora.



Ovaj filantrop i nekadašnji biznismen posljednjih nekoliko godina prikupljao je novac za siromašne muslimane širom sveta dok se borio sa bolešću.



Prije nego mu je bolest dijagnostifikovana, Banat je živio luksuzno. Bio je vlasnik skupih automobila, nosio je samo skupu garderobu i bio fokusiran na materijalne stvari.



Međutim, kada je saznao da je bolestan, shvatio je da je bio fokusiran na pogešne stvari. On je zatim svoju bolest opisao kao "dar".



"To jeste dar, jer mi je Alah dao šansu za promjenu", rekao je jednom prilikom.



Prodao je svoj biznis i otputovao u Togo, gde 55 posto stanovništva živi ispod granice siromaštva.



Banat je znao da se u Togu između 12 i 20p osto stanovništva sebe smatra muslimanima, zbog toga je odlučio da svoj novac uloži u izgradnju džamije, ali i škole za lokalno stanovništvo, a onda i izgradnju sela u kom živi više od 200 udovica i male bolnice.



Nakon toga je pokrenuo projekat Muslims Around the World. Cilj je bio pomoći siromašnim muslimanima.



Procjenjuje se da je organizacija prikupila 2.1 milion dolara. U posljednjem video-snimku traži da se njegov rad ne završi sa njegovom smrću. Banat je tražio da se snimak objavi nakon njegove smrti.







(SB)