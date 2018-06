Predsjednik Republike Turske Recep Tayyip Erdogan poručio je danas da niko Kurdima ne treba tražiti državu, jer je njihova država Republika Turska.

Recep Tayyip Erdogan / 24sata.info

Obraćajući se desetinama hiljada građana na predizbornom mitingu vladajuće Stranke pravde i razvoja (AK Parti) u centru Diyarbakira na jugoistoku Turske, Erdogan je istakao da Turska nema problem s Kurdima, već samo s teroristima koji su prijetnja i za kurdski narod.



“Bilo ko da pokuša ugroziti bilo koje pravo moje braće Kurda, nasuprot sebe će prvo naći mene. Danas u Diyarbakiru i cijeloj ovoj regiji vlada sigurnost i spokoj kakav nije viđen u proteklih 40 godina“, kazao je Erdogan ukazujući na veliki uspjeh antiterorističkih operacije koje turske snage provode protiv terorista PKK-a na jugoistoku Turske i šire.



On je također kazao da je kurdski jezik važan i cijenjen koliko i turski i da će uvijek tako i biti.



“Više niti jedan terorist ne može doći i hvatati narod za kragnu, otimati mu imovinu i više ne mogu prisilno odvoditi djecu moje kurdske braće u planine. Više nema majki koje plaću ispred lokalne uprave i čekaju vijest o svojoj djeci“, kazao je Erdogan.



Erdogan je oštro osudio protukandidate koji posjećuju u zatvoru pritvorenog lidera Narodne demokratske partije (HDP) Salahattina Demirtasa, također predsjedničkog kandidata, a koji je optužen za najuže veze s terorističkom organizacijom PKK.



“Krv 53 moje braće Kurda je na rukama Demirtasa i on će za to platiti prije ili kasnije“, kazao je Erdogan.



Erdogan je također nabrojao brojne projekte koji su u proteklih deceniju i pol znatno unaprijedili kvalitetu života u Diyarbakiru na krajnjem jugoistoku Turske, te je najvio i nove projekte u regiji.



“Stari stadion ćemo pretvoriti u narodni park. Majke će tamo voditi svoju djecu i uživati u zelenilu. Zar to nije lijepo? Mi ćemo to uraditi, a HDP može samo rušiti. Oni i jesu tu samo da ruše“, poručio je Erdogan.



Prijevremeni parlamentarni i predsjednički izbri u Turskoj održat će se 24. Juna. Za ulazak u parlament zemlje bori se osam političkih partija i 68 nezavisnih kandidata.



Prvi put u Turskoj će na izborima političke stranke nastupiti udružene i u alijanse. Vladajuća AK Partija na izborima će nastupiti u sastavu Narodne alijanse u kojoj je još i dosadašnji opozicioni MHP. Najjača opoziciona Narodna republikanska partija (CHP) ušla je u Nacionalnu alijansu u kojoj su i nedavno formirana Partija IYI, Saadet partija i Demokratska partija.



Ukupno šest kandidata učestvuje u izbornoj utrci na predsjednika Turske, a pored aktuelnog predsjednika Recepa Tayyipa Erdogana, tu su još i Muharem Ince, Meral Aksener, Selahattin Demirtas, Temel Karamollaoglu i Dogu Perincek.



Predstojeći izborni proces je važan zbog činjenice da Turska nakon izbora prelazi sa parlamentarnog na predsjednički sistem upravljanja.



Shodno ustavnim izmjenama, ukida se pozicija premijera, a izvršne ovlasti nakon izbora preuzima predsjednik države. Zakonodavne ovlasti i dalje će biti koncentrisane u parlamentu, s tim da će parlament brojati 600, umjesto dosadašnjih 550 zastupnika.



Predsjednik države i parlament se biraju na mandat od pet godina.





(AA)