Meksiko je u utorak uzvratio SAD-u i uveo carine na američki čelik i niz poljoprivrednih proizvoda, od svinjetine do whiskeya, što će posebno pogoditi savezne države u kojima su na vlasti republikanci.

Donald Trump / 24sata.info

Od utorka, Meksiko uvodi carine od 25 posto na američke proizvode od čelika, 20 posto na proizvode od svinjetine te jabuke i krumpir, a 20 do 25 posto carina na razne vrste sira i whiskey.



Istovremeno, ukida carine na određenu kvotu uvoza svinjetine iz drugih zemalja.



Meksičko ministarstvo gospodarstva u službenom je glasniku objavilo popis američkih proizvoda na koje će se plaćati carina.



Vlada u Meksiku najavila je prošli tjedan protumjere na odluku američkog predsjednika Donalda Trumpa da uvede carine na uvoz čelika i aluminija te odlučila uzvratiti carinama na proizvode iz onih američkih saveznih država u kojima vlast drže republikanci.



Njih u studenome čekaju izbori, a jedna od ranjivijih država je Iowa koja u Meksiko izvozi veliko količine svinjetine i u kojoj je guverner republikanac Rod Blum.



Meksiko najavljenim mjerama želi naštetiti Republikanskoj stranci predsjednika Trumpa. On je u ožujku uveo carine na uvoz čelika od 25 posto i 10 posto na uvoz aluminija, navodeći kao razlog nacionalnu sigurnost.



EU, Meksiko i Kanada bili su u početnoj fazi izuzeti od carina koje su stupile na snagu u ožujku. Prošli četvrtak Washington je najavio ukidanje tog izuzeća i carine su stupile na snagu 1. lipnja.



Odluka je izazvala val kritika u pogođenim zemljama, ali i među istaknutim članovima američke Republikanske stranke.



Trump zagovara sklapanje zasebnih trgovinskih ugovora, a carinama nastoji da zaštititi američku industriju i radnike od onoga što on naziva nelojalnom međunarodnom konkurencijom, što je ključna tema njegove politike "Amerika na prvom mjestu".





(Hina)