Predsjednik Francuske Emmanuel Macron je nakon sastanka s premijerom Izraela Benjaminom Netanyahuom u Parizu izjavio da je preseljenje ambasade SAD-a iz Tel Aviva u Jerusalem izazvalo nasilje i da nije pomoglo mirovnom procesu.

Emmanuel Macron / 24sata.info

"Ako tako nešto dovodi do pogibije ljudi, to za mene nije radosna vijest", rekao je Macron na konferenciji za medije, dodajući da će Pariz pomoći da se riješi humanitarna kriza u Gazi.



Istakao je kako je premijeru Izraela kazao da Francuska i dalje podržava postojeći nuklearni sporazum s Iranom.



"Kao što tvrde i naši europski saveznici, potrebno je da budemo posvećeni nuklearnom sporazumu s Iranom kako bi kontrolisali balistički raketni program", rekao je Macron.



Ipak, dodao je da sporazum s Iranom nije dovoljan i da će nakon 2025. godine biti potrebno "dodatno raditi na njemu".



Napomenuo je da je Jerusalem glavni grad dviju država, dodajući da je vrlo važno da ovo pitanje bude sastavni dio pregovora između dviju strana.



"Posebno osuđujem svaki oblik nasilja koje se posljednjih sedmica provodi prema civilima u Gazi", rekao je Macron.



Naglasio je kako će biti nastavljena dosadašnja saradnja između Francuske i Izraela.



Netanyahu je istakao da "radikalni vjernici" predstavljaju najveći problem za demokratiju, dodajući da je u tom smislu potrebno uvesti stroge sankcije Iranu.



"Od predsjednika Macrona sam tražio da se povuče iz nuklearnog sporazuma s Iranom", rekao je Netanyahu, naglasivši kako vjeruje da će sporazum s Teheranom na kraju biti i poništen.



Napomenuo je da je za Izrael veoma važno da Iran ne posjeduje nuklearno oružje.



Podsjetimo, Netanyahu je ranije u utorak osudio iranski plan o povećanju kapaciteta za obogaćivanje uranija, napominjući da se Teheran želi domoći nuklearnog oružja kako bi uništio Izrael.



"Ajatolah Khamenei, iranski vrhovni vođa, objavio je prije dva dana namjeru da uništi Izrael. Objasnio je u ponedjeljak kako to planira učiniti, obogaćivanjem uranija bez restrikcija radi razvoja nuklearnog arsenala", rekao je Netanyahu u video poruci objavljenoj na društvenim mrežama.



Ajatolah Khamenei u nedjelju je napisao na Twitteru da je Izrael "maligni tumor" Bliskog istoka te kako mora "biti iskorijenjen".



Iran je najavio kako će u utorak informisati agenciju Ujedinjenih naroda (UN) u Beču o započinjanju procesa povećanja vlastitih kapaciteta obogaćivanja uranija.





(AA)